В Баку проходит 6-й Международный форум по искусственному интеллекту и большим данным - ФОТО

В Баку проходит 6-й Международный форум по искусственному интеллекту и большим данным.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, основной целью форума является обсуждение последних инноваций в области искусственного интеллекта и больших данных, укрепление международного сотрудничества в этой сфере, а также усиление связей между академическими кругами, промышленностью и государственным сектором.

В форуме, который проходит в Университете АДА, принимают участие влиятельные профессора из Колумбийского университета, Флоридского технологического института, Нью-Йоркского университета и Таллиннского технологического университета.

После официального открытия мероприятия генеральный директор компании Neurotime Вугар Джавадов и соучредитель Самир Рустамов выступили с докладом на тему «Искусственный интеллект на стыке академии и промышленности».

В форуме также принимают участие известные руководители компаний в данной области.

Мероприятие продолжится панельными дискуссиями.