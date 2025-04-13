Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку в понедельник местами пройдут ливни и грозы, в ряде регионов выпадет снег.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 14 апреля Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков, однако к ночи местами пройдут интенсивные дожди и грозы, умеренный северо-западный ветер к вечеру временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем — 12-16° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-65%.

В регионах Азербайджана местами пройдут осадки, кое-где возможны кратковременные ливни, град, в некоторых горных районах возможен снег. Ночью и утром местами будет туман, западный ветер в некоторых местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 11-16° тепла, в горах ночью от - 3° до + 2°, днем 5-10° тепла.