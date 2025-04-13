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Джейхун Байрамов: Армении необходимо изменить Конституцию

First News Media14:25 - Сегодня
Джейхун Байрамов: Армении необходимо изменить Конституцию

Азербайджан, положив конец 30-летней армянской оккупации, создал возможность для нормализации отношений между двумя странами и установления мира на Южном Кавказе.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью турецкому агентству "Анадолу".

Он напомнил, что официальный Баку предложил Еревану закрыть страницу вражды в 2021 году, и этот призыв оставался без ответа примерно год: "Армении были представлены пять основных пунктов мирного соглашения в первые месяцы 2022 года, а в октябре того же года начались обсуждения между двумя странами. Первый проект мирного соглашения также был составлен азербайджанской стороной и представлен Армении. Переговоры длились примерно два с половиной года. Месяц назад обсуждения завершились, и было достигнуто соглашение по тексту. В ходе переговоров мы проинформировали Армению и другие заинтересованные страны об этих вопросах. Существуют важные факторы, которые необходимо решить. Самым важным из них является наличие в Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану. Пока это продолжается, подписание мирного соглашения невозможно. Изменение Конституции Армении необходимо".

Министр отметил, что еще одно условие Азербайджана связано с ликвидацией Минской группы ОБСЕ, созданной для решения карабахского конфликта в 1990-х годах: "Минская группа ОБСЕ не достигла никаких результатов за 30 лет. Карабахский вопрос уже решен, и эти территории являются частью Азербайджана. Армения также это признала. В такой ситуации постоянные усилия Армении по продолжению деятельности Минской группы вызывают у нас вопросы. Мы настойчиво требуем роспуска Минской группы".

Источник: Report

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