У Аваза Зейналлы диагностирован рак

У находящегося в заключении руководителя интернет-телевидения "Xural" Аваза Зейналлы выявлен рак.

Об этом рассказала его супруга Малахат Зейналлы.

По ее словам, некоторое время назад у А.Зейналлы, содержащегося в исправительном учреждении №6, начались серьезные проблемы со здоровьем.

"После осмотра врачи заподозрили серьезное заболевание и направили его в лечебное учреждение Главного медицинского управления Министерства юстиции. Примерно месяц назад его доставили в Национальный центр онкологии, где была проведена биопсия. Результаты ему сообщили десять дней назад", - отметила она.

М.Зейналлы уточнила, что злокачественная опухоль в кишечнике уже дала метастазы, и рак распространился на печень.

Источник: Oxu.Az