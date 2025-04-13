В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные ливни

В ряде районов Азербайджана в ночь с 14 на 15 апреля ожидаются сильные осадки, к 16 апреля - дожди ливневого характера.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно предупреждению, местами прогнозируются грозы и град, в горных районах - снег. В результате интенсивных дождей вероятны сели и паводки в горных реках.

15-16 апреля ожидается западный ветер со скоростью 15-20 м/с, который временами будет усиливаться до 25-30 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 14 на 15 апреля пойдет кратковременные дожди, 15-16 апреля прогнозируются ливни. В ночь с 14 на 15 апреля и до конца дня 17 апреля ожидается северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, который временами будет усиливаться до 25-30 м/с.

Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана сохранятся до 17 апреля.