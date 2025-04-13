В Азербайджане подорожали сигареты?

Компания-производитель опровергла распространяемую в некоторых СМИ и социальных сетях информацию о повышении цен на сигареты.

Как сообщили в компании, данная новость не соответствует действительности.

"Информация о подорожании сигарет является ложной. Мы не повышали цены", - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что рост стоимости сигарет зафиксирован только в отдельных магазинах сети супермаркетов OBA, где такие изменения были внесены самовольно.

"Магазины сети супермаркетов OBA произвольно повысили цены. Это решение не имеет отношения к нашей ценовой политике", - пояснили в компании.

Источник: Oхu.Az