В Азербайджане подорожали сигареты?
Компания-производитель опровергла распространяемую в некоторых СМИ и социальных сетях информацию о повышении цен на сигареты.
Как сообщили в компании, данная новость не соответствует действительности.
"Информация о подорожании сигарет является ложной. Мы не повышали цены", - говорится в сообщении.
Также было отмечено, что рост стоимости сигарет зафиксирован только в отдельных магазинах сети супермаркетов OBA, где такие изменения были внесены самовольно.
"Магазины сети супермаркетов OBA произвольно повысили цены. Это решение не имеет отношения к нашей ценовой политике", - пояснили в компании.
Источник: Oхu.Az
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