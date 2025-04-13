Председательство COP29 тесно сотрудничает с Президиумом COP30 для разработки Дорожной карты Баку – Белен

Сегодня геополитическая ситуация в мире остается напряженной.

Я хотел бы отметить два аспекта, которые позволяют нам сохранять оптимизм, столкнувшись с новой эпохой, а также предложить путь вперед. Во-первых, в Баку мы доказали действенность системы. До COP29 многие сомневались, что мир способен прийти к соглашению и что Азербайджан успеет завершить всю подготовительную работу в столь сжатые сроки. И в обоих случаях они ошиблись. Наша страна предприняла множество исторических шагов на пути к будущему. Азербайджан добился согласования Бакинской финансовой цели, предполагающей мобилизацию до 2035 года не менее 300 миллиардов долларов ежегодно для развивающихся стран. Наша страна содействовала завершению работы над давно запоздавшей рамочной основой для углеродных рынков.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев в ходе панельной дискуссии, организованной в рамках Анталийского дипломатического форума. Он отметил, что на COP29 Азербайджан добился запуска деятельности Фонда для возмещения потерь и ущерба.

«Мы мобилизовали держателей активов на поддержку действий по борьбе с изменением климата, актуализировали вопрос прозрачности. Все эти достижения доказали, что страны способны договориться. Они продемонстрировали, что многосторонний процесс может приносить результаты. Эти шаги помогут разблокировать триллионы долларов климатического финансирования для сообществ по всему миру. Во-вторых, Председательство COP29 по-прежнему наблюдает сильную приверженность действиям по борьбе с изменением климата со стороны многих стран. Официальные лица от Берлина до Токио на многосторонних встречах все активнее выражают свою поддержку. Они осознают важность того, что предлагает COP, и хотят сохранить этот процесс», — добавил М.Бабаев.

Он высоко оценил инициативу Турции по принятию COP31: «Стремление Турции и других стран принять у себя COP31 и внести свой вклад — это доказательство того, что они видят сохраняющуюся ценность системы. Есть воля оставаться вместе и продолжать движение вперед. Теперь вопрос в том, как мы можем направить эту волю в конструктивное русло. Какие конкретные шаги мы должны предпринять дальше? Прежде всего, мы должны поддержать Бразилию. В качестве принимающей стороны COP30 мы должны содействовать их лидерству. Успешные результаты, достигнутые в ходе этих переговоров, станут критически важным показателем того, что мир все еще готов находить общий язык. Но мы также должны выйти за рамки переговоров и перейти к реализации. Мы должны привести в действие пакт, заключенный в Баку.

Страны-доноры должны представить четкие планы о том, как они намерены внести свою справедливую долю в достижение цели в 300 миллиардов долларов. Это было коллективное обязательство. Все должны быть уверены, что оно будет выполнено. Это важно для поддержки развивающихся стран и сохранения целостности многосторонней системы. Председательство COP29 тесно сотрудничает с Президиумом COP30 для разработки Дорожной карты Баку – Белен с тем, чтобы к 2035 году довести объем климатического финансирования для развивающихся стран до 1,3 триллиона долларов ежегодно.

Мы получаем информацию от стран и заинтересованных в финансировании сторон. Стараемся представить четкие и практически осуществимые предложения о том, как каждая из сторон может внести вклад в это общее усилие. Мы проживаем критически важный год, когда каждая страна должна определить свой индивидуальный вклад в действия по борьбе с изменением климата, представить план по сокращению выбросов и содействию всему процессу в условиях полной прозрачности. Мы понимаем, насколько сложна разработка климатических планов нового поколения. Наша страна продолжит продвигать инициативы и декларации, представленные на COP29», — подчеркнул он.