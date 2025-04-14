Самовольные расширения жилья в Баку: споры при сносе и реконструкции - ВИДЕО

В Баку продолжает существовать проблема незаконных пристроек к старым зданиям, особенно к двухэтажным строениям.

Такие самовольные расширения не только нарушают нормы безопасности и портят облик города, но и становятся причиной споров при реализации планов по сносу и реконструкции.

По словам эксперта по недвижимости Эльнура Фарзалиева, ранее в некоторых случаях пристроенные комнаты учитывались при переселении жильцов, однако сегодня эта практика применяется все реже. Граждане требуют, чтобы в расчет бралась фактическая, а не документированная площадь. Однако строительные компании, ссылаясь на отсутствие официальных документов, часто отказываются учитывать дополнительные квадратные метры.

Спорные пристройки становятся серьезным препятствием для реализации градостроительных проектов. Кроме того, это влияет на расчет компенсаций и размеры нового жилья, выделяемого жителям.

Подробнее - в видеосюжете Xəzər Xəbər: