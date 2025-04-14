Министр: В Карабахском университете в последующие годы будут действовать 10 факультетов

В Карабахском университете в последующие годы будут действовать 10 факультетов.

Об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на конференции на тему "Гейдар Алиев и суверенный Азербайджан", проходящей в Ханкенди.

Министр отметил, что к 2030 году музыкальный факультет университета начнет действовать в Шуше, а сельскохозяйственный факультет - в Ходжалы.

"Карабахский университет является первым вузом, созданным после восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Роль студентов этого университета в восстановлении и развитии города велика", - отметил Амруллаев.

Министр добавил, что на юридический факультет вуза поступают студенты, набравшие более 600 баллов.

Источник: Report