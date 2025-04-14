Увековечена память погибших в авиакатастрофе членов экипажа и пассажиров - ФОТО

Увековечена память погибших членов экипажа и пассажиров в результате крушения самолета Embraer 190 ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), совершавшего рейс Баку-Грозный.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, азербайджанские альпинисты установили на территории Государственного историко-культурного и этнографического заповедника «Хыналыг и Кочевой путь» мемориальную доску с именами героев, погибших в авиакатастрофе.

На ней доске написаны имена членов экипажа - Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и Хокумы Алиевой, а также надпись «В память о погибших членах экипажа и пассажирах».

Напомним, что 25 декабря прошлого года пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек, из них 38 погибли, 29 - выжили.