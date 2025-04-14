Спецпредставитель Путина наградил деятелей культуры Азербайджана - ФОТО

13 апреля в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоялось награждение юбилейными медалями «В память 200-летия со дня рождения А.Н.Островского».

Об этом говорится в сообщении посольства России в Азербайджане.

Медали вручил специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Награды удостоены главный режиссёр театра, Народный артист Азербайджанской Республики Александр Шаровский, Народная артистка Азербайджанской Республики Наталья Шаровская и заместитель директора театра, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов.

Медали «В память 200-летия со дня рождения А.Н.Островского» вручаются за большой вклад в укрепление и развитие культурных связей с Российской Федерацией, за плодотворную деятельность по поддержке российского театрального искусства, за активную работу по популяризации российского театрального искусства за рубежом.