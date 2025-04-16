Скорость интернета в Азербайджане выросла почти вдвое за год

Азербайджан в марте 2025 года занял 91-ое место среди 154 стран мира по показателю высокоскоростного интернета (73,60 Мбит/с).

Как сообщает Speedtest Global Index, средняя скорость интернета в Азербайджане в марте текущего года на 92% превысила показатель аналогичного периода 2024 года (38,32 Мбит/с).

Первое место по скорости широкополосного интернета в марте занял Сингапур (357,52 Мбит/с), последнее - Сирия (3,21 Мбит/с).

Азербайджан в марте занял 52-е место (+3 позиции) среди 102 стран по скорости мобильного интернета (74,11 Мбит/с). Первое место заняли ОАЭ (543,29 Мбит/с), последнее – Боливия (13,09 Мбит/с).

В отчетном месяце Баку занял 114-ое место среди 197 городов по скорости широкополосного интернета (73,32 Мбит/с). По скорости мобильного интернета (90,8 Мбит/с) Баку в марте занял 80-ое место среди 151 города.