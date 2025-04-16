В Баку в детском саду-яслях произошел пожар

В Баку на территории детского сада-яслей №332 произошел пожар.

В ответ на запрос Report в Управлении образования города Баку заявили, что Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) была незамедлительно проинформирована о пожаре, который произошел на ограниченной территории.

Распространение пожара удалось предотвратить, обеспечена безопасность детей и сотрудников детского сада, а также учащихся и педагогов расположенной поблизости средней школы №162.

В результате инцидента никто не пострадал.

Причины пожара выясняются.