Сильный ветер сломал 55 деревьев в Баку

По информации на 10:00 сегодняшнего утра, в результате сильного ветра в Баку сломалось 55 деревьев, более 15 из них лишились ветвей.

Об этом сообщили в Объединении зеленого хозяйства Исполнительной власти города Баку.

Было отмечено, что в связи с ливнем, сопровождавшимся сильным ветром, который начался вчера вечером в Баку и на Абшеронском полуострове, городские коммунальные службы перешли на особый усиленный режим работы.

В Объединении также сообщили, что в настоящее время мобильные группы объединения продолжают работу в усиленном режиме в различных районах города.

«Во всех случаях сотрудники Объединения зеленого хозяйства города Баку спиливали сломанные деревья, обрезали поврежденные, территория очищалась», - отмечается в сообщении.