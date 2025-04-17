На этих улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Юсифа, Сафарова в направлении центра;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
5. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.