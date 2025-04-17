Платную трассу в Азербайджане затопило селевыми потоками - ВИДЕО

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает работы по ликвидации последствий селевых потоков, обрушившихся на платную автодорогу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате сильных осадков, прошедших в Шабранском районе, значительный объём селевых масс, спустившихся с гор, затопил проезжую часть платной автодороги Баку–Губа–государственная граница с Россией на 129-м километре, передает 1news.az.

Движение в сторону Баку оказалось ограничено, поскольку водоотводные трубы и другие дренажные сооружения на данном участке не справились с одновременным потоком воды и грязи.

Благодаря оперативным мерам уровень воды на дороге удалось частично понизить, что позволило восстановить движение по направлению к столице в ограниченном режиме.

На месте создан оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Для проведения необходимых работ привлечена специальная техника и персонал, мероприятия продолжаются с учётом текущей ситуации.