Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета по безопасности атомной энергетики заявил о необходимости строительства нового ядерного энергоблока в стране, который должен заменить действующую Армянскую АЭС после завершения срока ее эксплуатации.

По его словам, в 2027 году власти рассчитывают получить определенность по этому вопросу.

«Крайне актуально и важно, чтобы в Армении появился новый ядерный энергоблок, который заменит действующий после вывода его из эксплуатации. Это единственный путь, который позволит нам в будущем обеспечить безопасность нашей страны», — заявил Пашинян.



Премьер-министр также сообщил о ходе работ по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. Его первоначальный проектный срок эксплуатации истек в 2016 году, после чего, согласно решению правительства, он был продлен на десять лет.



«В этом направлении был проведен целый ряд технических мероприятий в соответствии с заранее запланированным перечнем, который полностью выполнен», — отметил глава правительства.

По словам Пашиняна, с учетом международного опыта продления сроков эксплуатации атомных электростанций правительство Армении приняло решение во второй раз продлить срок эксплуатации второго энергоблока — с 2026 до 2036 года. Для этого предусмотрен комплекс дополнительных технических мероприятий.

«На основании постановлений правительства № 395 и № 1597 от 2023 года из государственного бюджета Армении было выделено 160 млн долларов на эти работы. Около 60% уже выполнено, остальные работы находятся в процессе реализации», — сообщил премьер-министр.



Пашинян подчеркнул, что Армянская АЭС играет особую роль в обеспечении страны бесперебойным электроснабжением и тем самым в укреплении ее безопасности.



Он также отметил важность международного сотрудничества в сфере ядерной энергетики. По словам премьера, международные партнеры Армении на протяжении длительного времени сопровождают страну в работе по повышению безопасности атомной станции, и правительство высоко ценит оказываемую поддержку.

Говоря о перспективах строительства нового энергоблока, Пашинян выразил надежду, что уже в 2027 году власти смогут добиться определенности относительно дальнейших шагов по реализации проекта.



Источник: news.am