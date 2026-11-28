Ливия намерена требовать компенсации от Украины за удар по порту Бенгази.

Об этом сообщил глава МИДа заседающего на востоке Ливии правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж, передает «РИА Новости».

«Любое требование о компенсации должно, в соответствии с международным правом и нормами юридической ответственности, охватывать как человеческий, так и материальный ущерб», – сказал он.

23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке Службы безопасности Украины (СБУ) на российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази. В тот же день МИД Ливии осудил нападение, предупредив о риске вовлечения страны в конфликт между Москвой и Киевом.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни позже заявил, что Украина не информировала союзников о готовящейся атаке на российский корабль в порту Бенгази. Bloomberg писал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Зеленский провели напряженный телефонный разговор из-за того, что Украина не предупредила союзников об атаке. Зеленский утверждал, что Украина никогда не действует без предварительного согласования со своими партнерами.