Посол Марокко: В мае планируется несколько визитов высокого уровня в Азербайджан

В мае из Марокко в Азербайджан планируется несколько визитов высокого уровня.

Об этом в комментарии корреспонденту Report, командированному в Ханкенди, заявил посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш.

"В настоящее время члены парламентов двух стран также совершают взаимные визиты. В ближайшее время планируется несколько важных визитов высокого уровня. Один из них состоится в мае", - отметил посол.

Дипломат также коснулся истории дипломатических отношений между двумя странами и современных тенденций развития.

"Отношения между Марокко и Азербайджаном имеют достаточно долгую, 30-летнюю историю. Страны поддерживают друг друга в вопросах территориальной целостности и суверенитета. В ноябре 2023 года в Марокко успешно прошло заседание совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Крупная азербайджанская бизнес-делегация побывала в Марокко.

Премьер-министр Марокко, а также министр энергетики и окружающей среды представляли страну на мероприятии COP29. У нас была одна из самых больших делегаций", - отметил он.

Источник: Report