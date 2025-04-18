Важные даты для метеозависимых в апреле и мае

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института земного магнетизма Российской академии наук предупреждают о приближающихся магнитных бурях, которые ожидаются в конце апреля и начале мая, сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ.

Согласно данным ученых, первая волна геомагнитных возмущений может начаться уже во вторник, 22 апреля.

Прогнозируются также повторные магнитные бури 24 апреля, а 25 апреля ожидается сохранение повышенной активности магнитосферы. Особое внимание следует уделить периодам 22 и 24 апреля, когда интенсивность геомагнитных возмущений, по мнению специалистов, достигнет уровня G1, что соответствует слабой магнитной буре.

Однако на этом солнечная активность не прекратится. В начале мая ученые предсказывают новый всплеск: магнитные бури возможны 2, 5, 6 и 7 мая. Периоды повышенной геомагнитной активности также ожидаются 1, 8, 10 и 18 мая.

Магнитные бури возникают вследствие взаимодействия магнитного поля Земли с потоками заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем во время вспышек и корональных выбросов массы. Такие явления могут повлиять на состояние метеозависимых людей, вызывая головные боли, перепады давления и нарушения сна.