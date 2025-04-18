Азербайджанские пограничники обезвредили дрон, замеченный на госгранице Азербайджана с Ираном - ФОТО

Успешно продолжаются мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы Азербайджана, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, 18 апреля на служебном участке пограничного отряда «Горадиз» Командования Пограничных войск Государственной пограничной службы была предотвращена контрабанда наркотиков из Исламской Республики Иран в Азербайджан посредством беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В результате проведенных оперативно-войсковых мероприятий был своевременно обнаружен и обезврежен малогабаритный дрон, незаконно проникший в воздушное пространство нашей страны.

При осмотре места происшествия было изъято 543 гр наркотиков (8 гр опиума, 535 гр марихуаны).

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.