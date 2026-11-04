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Демократы пригрозили администрации Трампа расследованиями

Редакция 1news13:45 - Сегодня
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Демократы пригрозили администрации Трампа расследованиями

Несколько членов Конгресса США от Демократической партии, которая побеждает на промежуточных выборах, пригрозили администрации президента Дональда Трампа парламентскими расследованиями и вызовом на слушания для дачи показаний.

«Нанимайте адвокатов!» — написал в X член комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса Роберт Гарсия (демократ от штата Калифорния).

Его однопартиец в Сенате Эд Марки заявил, что оппонентам демократов придется «высадить новые леса», чтобы хватило бумаги на «печать повесток».

Конгрессмен Делия Рамирес в X опубликовала список тех, в отношении кого демократы могут инициировать разбирательство. Среди них бывший министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, ее преемник Маркуэйн Маллин, заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, координатор Белого дома по вопросам пограничного контроля Том Хоман и бывший глава пограничной службы Грегори Бовино.

Перед началом промежуточных выборов демократ Роберт Гарсия дал интервью порталу Punchbowl News. Политик пообещал в случае победы демократов начать активную работу по четырем направлениям. Законодатели будут проводить расследование достоверности данных о причастности к коррупции семьи Трампа, действий сотрудников министерства внутренней безопасности и службы иммиграционного и таможенного контроля США и скандала с финансистом Джеффри Эпштейном. «Мы не начинаем с нуля. Проделана огромная работа, результаты которой стали достоянием общественности, и огромная работа, над которой мы тихо работали в течение многих месяцев», — добавил Гарсия.

В США 3 ноября прошли промежуточные выборы. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов нижней палаты Конгресса. В 36 штатах также проходили выборы губернаторов.

Источник: ТАСС

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