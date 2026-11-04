Расходы Фонда ОМС в 2027 году составят около 3 млрд манатов

Расходы Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2027 год прогнозируются на уровне 2 млрд 980,2 млн, что на 13,7% больше по сравнению с текущим годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проект пакета бюджета на 2027 год.

Документ обсуждается на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Отметим, что в следующем году 1,1 млрд манатов, или 2,6% расходов госбюджета Азербайджана, придется на долю трансфертов в Фонд ОМС (+22,2% от показателя на 2026 год).