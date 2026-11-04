Самолет с соратниками Вучича, который летел в Москву, развернули над Литвой и вернули в Белград

Air Serbia сообщила, что один из ее самолетов, направлявшийся в Москву, был возвращен в Белград в связи с информацией о необходимости проверки безопасности в отношении одного из пассажиров, пишет телерадиокомпания RTS.

Сербский портал Nova сообщил, что на борту находились экс-глава разведки Сербии Александр Вулин, глава «Сербиягаз» Душан Баятович и глава Сербской народной партии Ненад Попович.

Возвращение самолета инициировал директор по корпоративной безопасности белградского аэропорта Милан Куч.

По данным Nova, Вулин поднялся на борт самолета, не пройдя досмотр. Предположительно, кто-то помог ему обойти проверку. Куч обнаружил нарушение на записях камер наблюдения и распорядился вернуть самолет.

После приземления Вулина вывели из самолета и начали досматривать его багаж, утверждает Nova. Издание Vreme со ссылкой на источники пишет, что в аэропорту политика ожидал прокурор.

Вулина считают пророссийским политиком, он получал медаль от «Ростеха» и российский Орден Дружбы и сотрудничал с экс-главой ФСБ Николаем Патрушевым, пишут «Важные истории».

Источник: телеканал «Дождь»