Европа намерена использовать Украину и Молдову до конца, втягивает в свою орбиту Армению.

Об этом заявил заместитель секретаря СБ РФ Александр Венедиктов.

"Сегодня Европа упорно продолжает грезить экспансией, намерена использовать Украину и Молдову до конца, втягивает в свою орбиту Армению, предпринимает недружественные шаги и в отношении ряда других государств. НАТО поглотила Финляндию и Швецию, в очередной раз расширившись на восток вопреки обещаниям этого не делать. Остатки боеспособного населения Украины в Брюсселе рассматривают в качестве "штрафного батальона" будущих европейских вооруженных сил", - сказал он в рамках тематической секции "Концепции и доктрины национальной безопасности на пространстве Большой Евразии: специфика и перспективы".

Источник: ТАСС