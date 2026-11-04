Пакистан испытал первую ракету класса «воздух — воздух» собственной разработки
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Вооруженные силы Пакистана провели успешные испытания первой ракеты класса «воздух — воздух» национальной разработки Faaz.
Об этом сообщило межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR) ВС исламской республики.
По данным ведомства, ракета оснащена передовой системой самонаведения, позволяющей поражать воздушные цели противника на больших дистанциях. В ISPR отметили, что принятие на вооружение Faaz значительно расширит оперативные возможности ВВС Пакистана и укрепит обороноспособность страны.
Источник: ТАСС
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