Пакистан испытал первую ракету класса «воздух — воздух» собственной разработки

Вооруженные силы Пакистана провели успешные испытания первой ракеты класса «воздух — воздух» национальной разработки Faaz.

Об этом сообщило межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR) ВС исламской республики.

По данным ведомства, ракета оснащена передовой системой самонаведения, позволяющей поражать воздушные цели противника на больших дистанциях. В ISPR отметили, что принятие на вооружение Faaz значительно расширит оперативные возможности ВВС Пакистана и укрепит обороноспособность страны.

Источник: ТАСС