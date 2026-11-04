В Азербайджане выявлены случаи мошенничества от имени министерства юстиции

В последнее время участились случаи, когда лица, представляющиеся сотрудниками структурных подразделений министерства юстиции Азербайджанской Республики, звонят членам муниципалитетов и требуют оплатить различные сборы под разными предлогами.

В Министерстве юстиции заявляют, что деятельность ведомства в отношении муниципалитетов заключается в содействии организации их работы, оказании методической помощи и осуществлении административного надзора.

При этом оплата государственной пошлины или каких-либо иных денежных средств за деятельность в данной сфере не предусмотрена - министерство не предъявляет муниципалитетам подобных требований.

«Рекомендуем должностным лицам муниципалитетов проявлять бдительность, не доверять подозрительным звонкам и сообщениям, а также незаконным требованиям об оплате, поступающим по другим каналам», - отмечается в обращении министерства юстиции АР.