Тимати внесли в базу данных ГУР Украины

Рэпера и предпринимателя Тимати (Тимур Юнусов) включили в базу портала «War and sanctions» Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте портала, где сообщается, что причиной внесения в реестр стала поддержка исполнителем специальной военной операции и российских военнослужащих.

Также упоминаются исполнение песни «Путеводная звезда» совместно с другими музыкантами и участие в концерте «Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!», посвященном Дню воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, на портале указано, что в 2019 году Тимати представил коллекцию одежды вместе с магазинами «Армия России» и Министерством обороны РФ.

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