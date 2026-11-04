В Астаре невестка избила свекровь

В Астаринском районе женщина избила свекровь после бытовой ссоры.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на BAKU.WS, инцидент произошел в одном из сел Астаринского района.

По имеющимся данным, между местной жительницей Махирой Асадовой (1985 года рождения, имя и фамилия изменены) и ее свекровью возник конфликт во время пребывания дома. Словесная перепалка переросла в физическое столкновение, женщина нанесла свекрови несколько ударов, а затем расцарапала ей лицо ногтями.

После обращения потерпевшей на место прибыли сотрудники полиции. Асадову задержали, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В ходе судебного разбирательства причиненный женщине ущерб был возмещен, а стороны пришли к примирению. С учетом этих обстоятельств суд постановил прекратить производство по уголовному делу.