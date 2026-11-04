Расходы ГФСЗ в 2027 г. прогнозируются на уровне 9,27 млрд манатов

В 2027 году расходы бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана прогнозируются на уровне 9 млрд 272,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения бюджетного пакета на 2027 год.

Согласно документу, 9 млрд 220,5 млн манатов расходов планируется покрыть за счет доходов ГФСЗ.

Еще 52 млн манатов предполагается профинансировать за счет неиспользованного остатка средств фонда на конец текущего года.