 Минфин: к 2030 году ненефтегазовые доходы Азербайджана должны покрывать текущие расходы госбюджета | 1news.az | Новости
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Минфин: к 2030 году ненефтегазовые доходы Азербайджана должны покрывать текущие расходы госбюджета

Редакция 1news12:30 - Сегодня
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Минфин: к 2030 году ненефтегазовые доходы Азербайджана должны покрывать текущие расходы госбюджета

Азербайджан намерен к 2030 году полностью покрывать текущие расходы государственного бюджета за счет ненефтегазовых доходов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения бюджетного пакета на 2027 год.

По его словам, в следующем году ненефтегазовые доходы, как ожидается, обеспечат покрытие 90% текущих расходов бюджета.

«К 2030 году, то есть к концу среднесрочного периода, наша цель — довести этот показатель до 100%. Это одна из наших основных фискальных целей с точки зрения устойчивости бюджета», — отметил министр.

Бабаев также сообщил, что в 2027 году доля ненефтегазовых доходов в сводном бюджете составит 64,5%, что на 1,5 процентного пункта больше, чем в текущем году.

«Наша цель на 2030 год — довести этот показатель до 70%. Это также серьезный успех. Уже со следующего года примерно две трети государственного и сводного бюджетов будут обеспечиваться за счет ненефтегазовых доходов. В дальнейшем мы планируем еще больше увеличить этот показатель», — добавил он.

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