Погода на четверг: в Баку ожидается сильный ветер и дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 5 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых местах возможен дождь. Ближе к ночи осадки в отдельных районах полуострова могут усилиться, не исключены грозы. Утром местами ожидается туман. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - 18-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются периодические дожди. В отдельных местах осадки будут носить интенсивный ливневый характер, возможны грозы и град. В горных районах ожидается снег, а к вечеру осадки могут несколько усилиться. Местами возможен туман. Будет дуть западный ветер, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 18-23° тепла. В горных районах ночью ожидается 3-8°, днем - 12-17° тепла.