 Лейла Алиева приняла участие в премьере фильма «Нефть и чернила: истории, написанные нефтью» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Лейла Алиева приняла участие в премьере фильма «Нефть и чернила: истории, написанные нефтью» - ФОТО

Редакция 1news13:35 - Сегодня
Читать на других языках:English
Лейла Алиева приняла участие в премьере фильма «Нефть и чернила: истории, написанные нефтью» - ФОТО

3 ноября в Киноцентре «Низами» состоялась премьера документального фильма «Нефть и чернила: Истории, написанные нефтью», являющегося совместным производством SOCAR и телеканала AnewZ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, официальные лица государства и правительства, члены аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, представители общественности.

Сначала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с творческим коллективом фильма, были сделаны памятные фотографии.

Выступая на премьере, исполнительный директор телеканала AnewZ Руфат Гамзаев сказал, что идея создания документального фильма возникла после ознакомления со 103 историческими открытками начала XX века, хранящимися в музейной коллекции SOCAR. Исполнительный директор сообщил, что фильм повествует о нефтяном буме в Баку вековой давности, о том, как развитие нефтяной промышленности привлекало в город людей со всего мира и способствовало его масштабным преобразованиям.

Напомнив, что Президент Ильхам Алиев объявил нынешний год в Азербайджане «Годом градостроительства и архитектуры», Руфат Гамзаев отметил, что в фильме через 103 исторические открытки и девять человеческих историй раскрывается влияние нефтяного бума на архитектуру и культуру Баку, а также рассказывается о судьбах людей, оставивших след в истории города.

Затем был продемонстрирован документальный фильм «Нефть и чернила: Истории, написанные нефтью».

Отметим, что основную сюжетную линию фильма составляют стремительно менявшийся столетие назад Баку, его нефтяные вышки, улицы и порт, а также личные истории людей, живших в городе в ту эпоху. Работа над фильмом продолжалась около шести месяцев. При его создании с помощью искусственного интеллекта были оживлены исторические открытки и архивные фотографии, воссоздана визуальная атмосфера той эпохи, а также реализована часть музыкальных решений.

В фильм также вошло эксклюзивное интервью с Ириной Трофимовой-Хомицкой, представительницей рода Иосифа Гославского, сыгравшего важную роль в формировании архитектурного облика Баку.

Поделиться:
298

Актуально

Общество

Габалинский гастрономический саммит 2026 - состоялось крупнейшее гастрономическое ...

Общество

Как будут работать автовокзалы Азербайджана в праздничные дни?

Общество

В эти дни в Баку ожидаются дожди

Общество

Лейла Алиева приняла участие в премьере фильма «Нефть и чернила: истории, ...

Общество

Как будут работать автовокзалы Азербайджана в праздничные дни?

Определился первый участник конкурса «Евровидение-2027»

В эти дни в Баку ожидаются дожди

Лейла Алиева приняла участие в премьере фильма «Нефть и чернила: истории, написанные нефтью» - ФОТО

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Почему в популярном бакинском парке осушили искусственное озеро? - Подробности - ВИДЕО

Araz Supermarket привлечен к ответственности за разницу в ценах на полке и кассе

У школьников с подозрением на отравление выявили ротавирус - ОБНОВЛЕНО

Танцор Арсен Агамалян возвращается в Баку спустя 37 лет, чтобы увидеть родных - ФОТО

Последние новости

Забастовка во Франции: начальные школы, вузы и транспорт готовятся к масштабным протестам

Сегодня, 14:48

Американский военнослужащий погиб на учениях в Японии

Сегодня, 14:45

Как будут работать автовокзалы Азербайджана в праздничные дни?

Сегодня, 14:32

Определился первый участник конкурса «Евровидение-2027»

Сегодня, 14:16

Санчес: американцы проголосовали против политики ненависти

Сегодня, 14:10

СКБ ОДКБ может рассмотреть применение к Армении статьи 25 устава

Сегодня, 14:07

В эти дни в Баку ожидаются дожди

Сегодня, 14:05

МЧС РФ готово оказать содействие Азербайджану в разминировании

Сегодня, 14:03

В Турции за нарушение морали задержали 34 россиянок

Сегодня, 14:00

Китай ведет переговоры с Ираном и Саудовской Аравией по Ормузскому проливу

Сегодня, 13:55

Самолет с соратниками Вучича, который летел в Москву, развернули над Литвой и вернули в Белград

Сегодня, 13:50

Демократы пригрозили администрации Трампа расследованиями

Сегодня, 13:45

Лейла Алиева приняла участие в премьере фильма «Нефть и чернила: истории, написанные нефтью» - ФОТО

Сегодня, 13:35

Тимати внесли в базу данных ГУР Украины

Сегодня, 13:28

Расходы Фонда ОМС в 2027 году составят около 3 млрд манатов

Сегодня, 13:20

Четыре гражданина Афганистана пытались незаконно попасть в Азербайджан

Сегодня, 13:18

Погода на четверг: в Баку ожидается сильный ветер и дожди

Сегодня, 13:15

ЦИК Израиля утвердил результаты выборов в Кнессет

Сегодня, 13:05

Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги

Сегодня, 13:00

В Азербайджане выявлены случаи мошенничества от имени министерства юстиции

Сегодня, 12:57
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34