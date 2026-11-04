Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги
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Президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени.
Как передает 1news.az, об этом говорится на официальном сайте президента Украины.
Награда присуждена за значительный вклад в гуманитарную поддержку Украины, а также активную правозащитную и благотворительную деятельность, направленную на спасение украинских детей и граждан.
Напомним, Мелания смогла поспособствовать достижению договоренностей о режиме тишины в Олешках Херсонской области, благодаря чему из олешковской больницы и морга вывезли тела погибших — гражданских и военных, а также было эвакуировано более 800 человек.
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