Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги

Президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени.

Как передает 1news.az, об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

Награда присуждена за значительный вклад в гуманитарную поддержку Украины, а также активную правозащитную и благотворительную деятельность, направленную на спасение украинских детей и граждан.

Напомним, Мелания смогла поспособствовать достижению договоренностей о режиме тишины в Олешках Херсонской области, благодаря чему из олешковской больницы и морга вывезли тела погибших — гражданских и военных, а также было эвакуировано более 800 человек.