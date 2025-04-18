Слуцкий: В первую очередь, нужно убрать из конституции Армении то, что касается Карабаха

Председатель Комитета Государственной Думы России по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью АЗЕРТАДЖ рассказал о состоянии российско-азербайджанских отношений, высказался по поводу мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, отметил заслуги руководства Азербайджана в послевоенном восстановлении Карабаха и дал оценку гуманитарной политике Баку в отношении ветеранов ВОВ.

- Как вы оцениваете текущее состояние российско-азербайджанских отношений, особенно накануне 9 Мая – общего для нас праздника Победы во Второй мировой войне?

- Российско-азербайджанские отношения ничем нельзя испортить. Мы исторически, географически, культурно обречены быть вместе. Мы вместе прошли самую кровопролитную войну в истории человечества и 9 мая будем вместе отмечать великую Победу.

Надеюсь, Президент Азербайджана, мой брат Ильхам Гейдарович Алиев будет в этот день с нами в Москве на параде Победы. 80 лет - это очень и очень непростая дата. Уходят из жизни последние ветераны. Мы помним их еще людьми достаточно молодыми, моложе, чем я сейчас. И, конечно, здесь ничего не изменишь. Они оставляют нас, но те, кто живы, пусть живут очень и очень долго. Это наш генофонд, это наша живая память, наша бессмертная память и наша совесть. И, конечно, мы не можем забыть тех азербайджанцев, которые воевали, работали, трудились, отдавали свои жизни за нашу совместную победу над фашизмом. Сегодня много инфраструктурно значимых проектов, которые объединяют наши страны, народы.

Надо помнить всегда и будем всегда помнить великого сына азербайджанского народа, основателя современного Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева, который много сделал для тех задач, программ, проектов, которые и сегодня являются знаковыми, такие как Байкало-Амурская магистраль и многие другие в сфере промышленности, высоких технологий. Сегодня Ильхам Гейдарович, выполняя заветы своего великого отца, сделал Азербайджан энергонезависимым государством. Азербайджан является центром многих международных форумов, площадок и форматов. Эти мероприятия становятся знаковыми событиями в мировом масштабе. Ну и, конечно, Ильхам Гейдарович выполнил главный завет своего великого отца – вернул домой Карабах. И сегодня Карабах стремительно обустраивается. Могут быть какие-то вопросы, но это не может разлучить наши страны, наши народы и наших президентов. И сегодня, вспоминая недавний подвиг славных сынов азербайджанского народа, которым могли бы гордиться их отцы и деды, герои Великой Отечественной войны, мы говорим: Карабах - это Азербайджан.

- Вы недавно побывали в Шуше и видели, как развивается регион после завершения конфликта. Как вы оцениваете усилия Азербайджана по восстановлению Карабаха и реализацию программ в регионе?

- Там создаются наукоемкие кластеры, там строятся аэропорты. Как вы заметили, я недавно был в Шуше, прилетал в аэропорт Физули, и на освобожденных территориях каждый месяц строится что-то новое, инфраструктурно очень важное для этой многострадальной земли, освобождение которой навсегда войдет в историю сегодняшнего и будущего Азербайджана.

- На ваш взгляд, каковы перспективы подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией? Что, по-вашему, мешает продвижению процесса, и какую роль играет Россия?

- В первую очередь, нужно убрать из конституции Армении то, что касается Карабаха. Некоторые другие вопросы тоже стоят на повестке дня. Раньше или позже мирный договор будет подписан. Разумеется, лучше бы раньше. Поэтому будем делать все зависящее от нас, чтобы это состоялось в ближайшем или в обозримом будущем. Нам не стоит тянуть, нам нужно двигаться вперед по пути мирного созидания в интересах народов Южного Кавказа.

- Как вы оцениваете милитаризацию Армении со стороны внешних игроков? Есть ли риск дестабилизации Южного Кавказа в результате наращивания вооружений?

- Если они рассчитывают, что Армения вооружится и отобьет Карабах, то пусть не рассчитывают – этого никогда не произойдет. Вооружается хоть до зубов - Азербайджан все равно сильнее. Нужно положить конец этому противостоянию и двигаться по пути мирного созидания в интересах людей, которые живут на Южном Кавказе, а не в угоду собственным амбициям.

- Как известно, и общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, и Президент Ильхам Алиев всегда отмечают и чтят память ветеранов ВОВ. Ветераны Второй мировой войны пользуются очень большой государственной поддержкой в Азербайджане. Как вы оцениваете такую государственную политику? Может ли она служить примером для других стран?

- В отношении к ветеранам ВОВ Азербайджан можно считать эталоном. Там каждого ветерана знают, о нем заботятся - о его близких, о его здоровье, о благосостоянии семьи. И надо отдать должное, Президент Азербайджана Ильхам Гейдарович держит в личном поле зрения - я не преувеличиваю и не говорю какие-то комплементарные вещи, это действительно так - каждую семью. К великому сожалению, их немного осталось. И Президент России придерживается того же принципа в отношении ветеранов, и это государственная политика, и это знаковая составляющая в целом сегодня государственной политики и строительства нашего будущего.

Ну и сегодня я хочу пожелать всем, кто меня видит и слышит в Азербайджане в преддверии юбилея Великой Победы, здоровья, удачи, любви.

Надеюсь, что скоро мы увидимся с моим братом Ильхамом Гейдаровичем. Он действительно достоин бессмертной памяти своего великого отца и способен решать самые неразрешимые, казалось бы, задачи в интересах своей родной страны - великого Азербайджана, для которого каждый год знаменателен знаковыми результатами в развитии национальной экономики, усилении социальной политики и, конечно, подчеркну еще раз то, с чего мы с вами начали, укреплении братских связей с Россией. И эти связи никогда и никто не разрушит.