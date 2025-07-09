Армянский священник проклял тех, кто вторгнется в резиденцию главы ААЦ

Армянский иеромонах Асохик Карапетян проклял всех, кто решился вторгнуться на территорию духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) — Первопрестольного Святого Эчмиадзина, где находится патриаршая резиденция католикоса всех армян.

Ранее в армянском сегменте соцсетей появилась информация о намерении силовиков провести операцию на территории Святого Эчмиадзина в среду утром.

«Я, властью данного мне священнического сана и божественным повелением, которое гласит: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Евангелие от Иоанна) оставляю, проклиная всех тех, кто, продав свою душу сатане, в это светлое утро или когда-либо осмелятся вторгнуться в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, осквернив Армянское Патриаршество, подняв меч на духовенство и Помазанника Божьего — католикоса всех армян, попирая святыни армянского народа», — написал священник в Facebook, передают армянские СМИ.

Он выразил возмущение и скорбь из-за враждебных нападок властей на церковь. По словам иеромонаха, вторжение на территорию Святого Эчмиадзина «попрет все священное и святое».

«Да останутся навеки осужденными перед Богом, Святой Церковью и Нацией все богоотступники. Будьте прокляты, будьте прокляты, будьте прокляты со всеми вашими поколениями», — заключил священник.