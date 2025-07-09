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Трамп угрожал «разбомбить» Москву и Пекин

First News Media09:45 - Сегодня
Трамп угрожал «разбомбить» Москву и Пекин

Появилась аудиозапись 2024 года, на которой нынешний президент США Дональд Трамп на встрече со спонсорами своей избирательной кампании пересказывает свои разговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Аудиозапись опубликовал телеканал CNN.

Переговоры с Путиным и Си Цзиньпином включали прямые угрозы бомбардировок, если российские войска пересекут границу Украину, а Китай нападет на Тайвань.

«Я сказал Путину: «Если ты войдешь в Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю тебе — у меня не будет выбора»», — заявил Трамп на аудиозаписи.

По словам политика, Путин ответил, что не верит ему. Тем не менее Трамп утверждает, что российский лидер поверил ему «на 10%».

Во время встречи с Си Цзиньпином Трамп заявил ему, что если Китай нападет на Тайвань, то США «разбомят к черту Пекин». Со слов главы Белого дома, председатель КНР посчитал, что тот «сошел с ума».

«Я ответил: «У меня нет выбора, мне придется вас бомбить. Мы разбомбим Пекин», — заявил американский лидер.

Трамп утверждает, что Си Цзиньпин тоже поверил «процентов на 10%».

Источник: Газета.ру

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