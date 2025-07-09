Джейхун Байрамов поздравил сотрудников дипломатической службы с профессиональным праздником - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил сотрудников дипломатической службы с профессиональным праздником.
Об этом министр написал в социальной сети X.
"Поздравляю наших дипломатов с профессиональным праздником — 9 июля, Днем сотрудников дипломатической службы. Желаю постоянных успехов в деле защиты национальных интересов и укрепления позиций нашей страны на международной арене. С праздником вас!" - говорится в публикации.
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