Джейхун Байрамов поздравил сотрудников дипломатической службы с профессиональным праздником - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил сотрудников дипломатической службы с профессиональным праздником.

Об этом министр написал в социальной сети X.

"Поздравляю наших дипломатов с профессиональным праздником — 9 июля, Днем сотрудников дипломатической службы. Желаю постоянных успехов в деле защиты национальных интересов и укрепления позиций нашей страны на международной арене. С праздником вас!" - говорится в публикации.