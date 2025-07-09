На дороге Агдам-Физули перевернулся микроавтобус, более 15-и раненных

На автодороге Агдам-Физули произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, 9 июля около 08:00 на 22-м километре автодороги Агдам-Физули произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский микроавтобус марки "Ford" перевернулся, передает 1news.az.

В результате инцидента 20 жителей поселка Бахарлы, находившиеся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

По данному факту сотрудники полиции проводят расследование.