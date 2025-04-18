Эрдоган утвердил соглашение о сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном в сфере природного газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение о сотрудничестве в области природного газа между Правительством Турецкой Республики и Правительством Азербайджанской Республики.

Информация об утверждении соглашения была опубликована в Resmi Gazete.

Напомним, что соглашение было подписано 14 мая 2024 года в городе Стамбул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение 8 июля 2024 года.

Согласно соглашению, стороны подтверждают успешное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой в сфере энергетики и выражают стремление к его расширению; признают важную роль Азербайджана и Турции в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации источников энергоснабжения как друг для друга, так и для европейских стран; подчёркивают успешное сотрудничество по таким проектам, как Трансанатолийский газопровод (TANAP), Основной экспортный нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан, газопровод Баку - Тбилиси - Эрзурум, а также в рамках первой и второй фаз месторождения «Шахдениз» по купле-продаже природного газа. В соглашении также отражены другие договоренности по сотрудничеству.