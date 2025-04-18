Башлыбельская трагедия. Азербайджан чтит память жертв кровавой резни в Кяльбаджаре

Башлыбель – село в Кяльбаджарском районе, одно из многочисленных свидетелей армянского фашизма.

32 года назад, 18 апреля 1993 года армянская военщина совершила очередное варварское преступление против азербайджанского народа, учинив чудовищную массовую расправу над мирными жителями села Башлыбель Кяльбаджарского района.

Беззащитные жители села были жестоко убиты, взяты в заложники и подвергнуты бесчеловечным пыткам, само село было полностью разрушено и стерто с лица земли…

Резня в Башлыбеле, наряду с трагедией Ходжалы, Гарадаглы, Баллыгая, Малыбейли, Агдабана, стала одним из наглядных проявлений армянского вандализма и человеконенавистничества.



В апреле 2021 года Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения мирных жителей, зверски убитых в апреле 1993 года в селе Башлыбель Кяльбаджарского района вооруженными силами Армении.

Было установлено, что 3 апреля 1993 года вооруженные силы Армении атаковали село Башлыбель, массово разграбили и сожгли дома жителей села. 62 человека, которые не смогли покинуть село, укрылись в естественных пещерах в горной местности под названием «Портда», расположенной в самой высокой части села.

Вооруженные силы Армении 18 апреля 1993 года обнаружили безоружных мирных жителей, укрывшихся в пещерах, и в период с 15 до 21 часа того же дня обстреливали их из автоматов и крупнокалиберного оружия.

В результате 12 безоружных людей (в том числе 1 ребенок 12 лет и 1 подросток 16 лет) были убиты.

В результате нападения 14 человек были взяты в заложники. Хотя позже они были освобождены, девять из них скончались от полученных моральных и психологических травм.

В ходе расследования также выяснилось, что 7 из 36 человек, сбежавших от членов преступного сообщества и пытавшихся спастись от них, скончались в различных селах Кяльбаджарского района от полученных во время окружения травм.

Выжившие жители села Башлыбель позже разделились на две группы и спрятались в разных пещерах, и, несмотря на угрозу жизни, они проникли в пещеры, в которых были убиты их соотечественники в ночь на 12 мая 1993 г., захоронили в два ряда (по 6 могил в каждом ряду) тела убитых огнестрельным оружием 12 человек и покинули место происшествия.

После 19 апреля 1993 года, прожив в осаде 113 дней, 29 выживших отправились в направлении села Чайкенд Кельбаджарского района по труднопроходимой горной местности, перейдя реку Тертер и гору Гошгар в направлении Дашкесанского района и в июле 1993 года, дойдя до села Зивлан Дашкесанского района, им удалось спасти свои жизни.

На основании решения суда об эксгумации, 24 апреля 2021 года следователями Следственного управления Генеральной прокуратуры были проведены соответствующие следственные действия в селе Башлыбель Кельбаджарского района и обнаружены останки 12 человек, захороненных на глубине 50 см.

Следствие велось четыре месяца, после чего было принято решение о перезахоронении эксгумированных останков этих лиц в отдельных могилах на прежнем месте. Останки погибших, завернутые во флаги Азербайджана, были отправлены в Башлыбель. В церемонии похорон приняли участие члены семей жертв трагедии, а также жители села, которые были свидетелями кровопролития.

В соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Генеральная прокуратура продолжает свою деятельность по расследованию преступлений против мира и человечности, совершенных Арменией в отношении граждан Азербайджана начиная с 1990-х годов, а также по установлению виновных и привлечению их к национальной и международной судебной ответственности.