Баку может вынести на уровень ОИС вопрос о росте исламофобии в России

В Азербайджане все громче звучат призывы к международной реакции на тревожную тенденцию: в России усиливаются избирательные репрессии против азербайджанцев и представителей других мусульманских народов.

Как заявили 1news.az информированные источники, если эта дискриминационная практика продолжится, Баку оставляет за собой право поднять вопрос на площадке Организации исламского сотрудничества (ОИС), квалифицируя происходящее как проявление институциональной исламофобии.

В последние время фиксируются случаи массовых задержаний, унизительных обысков и давления на азербайджанскую диаспору. С аналогичной ситуацией периодически сталкиваются представители и других национальных диаспор. Несмотря на многочисленные обращения к российским властям с требованием прекратить произвол, ситуация лишь усугубляется. Общественные и религиозные деятели Азербайджана считают, что речь идет уже не просто о перегибах на местах, а о целенаправленной линии, которая может быть интерпретирована как нарушение прав верующих мусульман.

«Азербайджан, как активный член ОИС, не может закрывать глаза на притеснение мусульман в любой точке мира, в том числе на территории так называемого стратегического партнера. Мы рассматриваем возможность вынести этот вопрос на повестку Организации исламского сотрудничества», — заявил один из высокопоставленных источников в дипломатических кругах.

По его словам, эксперты отмечают, что игнорирование этой проблемы может не только обострить отношения между Баку и Москвой, но и поставить под сомнение репутацию России в мусульманском мире. В контексте международных вызовов и изменяющейся геополитики Азербайджан демонстрирует готовность защищать не только свои интересы, но и общие исламские ценности, заключил собеседник.