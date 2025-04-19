Последствия обвала на дороге Губа - Гонагкенд устранены, движение восстановлено - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) устранило последствия обвала горных пород на дороге Губа - Гонагкенд, движение транспорта восстановлено.

Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщил глава пресс-службы ГААДА Анар Наджафли.

"Дорога полностью расчищена от каменных завалов, движение транспорта восстановлено", - отметил он.

11:10

В Губинском районе произошел обвал горных пород, который заблокировал движение по дороге Губа-Гонагкенд.

Инцидент случился на 31-м километре трассы, в местности известной как ущелье "Тенге".

В результате происшествия более 10 населенных пунктов оказались отрезанными от районного центра.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана в ответ на запрос Report сообщили, на место ЧП уже стянута спецтехника и живая сила. Работы по дроблению и расчистке каменных завалов идут полным ходом.

"В кратчайшие сроки движение по дороге будет восстановлено", - заверили в агентстве.

10:55

В Губе на дорогу обрушились части скалы.

Как сообщает АПА, происшествие зафиксировано на участке дороги Губа - Гонагкенд, пролегающем через территорию, называемую «Тенге дереси».

В результате обвала прервано транспортное сообщение более 10 населенных пунктов с районным центром.

К месту происшествия привлечены сотрудники соответствующих структур.