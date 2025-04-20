В Русской православной церкви в Гяндже отметили Пасху - ФОТО

В Русской православной церкви Александра Невского в Гяндже отметили Пасху.

Православные христиане, проживающие в западном регионе, в ночные часы собрались в храме и отпраздновали праздник воскресения Иисуса Христа на третий день после его распятия. На службе также присутствовали представители Исполнительной власти города Гянджа и Государственного комитета по работе с религиозными образованиями по Гянджинско-Дашкесанскому региональному отделению.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, перед отправлением религиозных обрядов было зачитано поздравительное письмо Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, адресованное православным христианам. Прозвучали пожелания о том, чтобы в нашей стране всегда царили мир, спокойствие и благополучие, были прочитаны молитвы за упокой души шехидов.

Затем была проведена пасхальная служба, зажжены праздничные свечи.

Исполнительная власть Гянджи направила Русской православной церкви праздничные гостинцы.