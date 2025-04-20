Православные, проживающие в северном регионе Азербайджана, отмечают праздник Пасхи - ФОТО

Православные, проживающие в Азербайджане, отмечают один из главных христианских праздников - Пасху.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, пасхальная служба в расположенном в Хачмазе православном храме Святителя Николая началась в ночь с субботы на воскресенье. Члены христианской общины, проживающие в северных районах нашей страны, приходили в церковь, совершали религиозные обряды, слушали церковные песнопения, зажигали свечи. Настоятель церкви, иеромонах Георгий Будагов отметил, что христиане, проживающие в северном регионе, всегда отмечают Пасху на высоком уровне.

Пасха - один из древнейших, важных и любимых праздников христиан. День Святой Пасхи - праздник воскресения Иисуса Христа отмечается православными в этом году 20 апреля. По традиции верующие в четверг утром готовят куличи, вечером готовят пасху, в субботу несут их в церковь для освящения, а в ночь с субботы на воскресенье совершают крестный ход, знаменующий начало Пасхи и праздника воскресения Иисуса Христа.

В праздничный день накрывается пасхальный стол, христиане приветствуют друг друга со словами «Христос воскресе».