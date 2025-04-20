Стало известно, когда будут размещены ответы на тестовые задания выпускного экзамена

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 20 апреля провел выпускной экзамен по общему (9-летнему) среднему образованию.

С 21 апреля начнется обработка экзаменационных протоколов и листов ответов.

Поскольку проверка открытых заданий, требующих письменного ответа, требует времени, предполагается объявить результаты в течение ближайших 5 недель.

Отметим, что после завершения экзамена участникам разрешили забрать с собой буклеты с вопросами.

Правильные ответы на тестовые задания (закрытого и кодируемого открытого типа), использованные на экзамене, будут размещены на сайте ГЭЦ в течение завтрашнего дня.