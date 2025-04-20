 Китай успешно испытал водородную бомбу нового поколения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Китай успешно испытал водородную бомбу нового поколения

First News Media11:40 - Сегодня
Китай успешно испытал водородную бомбу нового поколения

Китайские исследователи успешно испытали взрывное устройство на основе водорода, в котором не используются какие-либо ядерные материалы.

Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), в «ходе контролируемых полевых испытаний» удалось вызвать «разрушительную химическую цепную реакцию».

По данным издания, устройство разработано Научно-исследовательским институтом 705 Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC). В такой бомбе используется химическое соединение гидрид магния. Во время испытательного взрыва двухкилограммового устройства возник огненный шар температурой более 1 тыс. градусов по Цельсию.

«При активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния подвергался быстрому термическому разложению, выделяя водородный газ, который воспламенялся», - приводит газета отрывки из сообщения авторов проекта, которым руководит научный сотрудник CSSC Ван Сюэфэн. По мнению создателей устройства, «такая комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного поражения целей на обширной территории».

Как указывает SCMP, пока, однако, неясно, собирается ли Народно-освободительная армия Китая использовать такое оружие и каким образом.

Поделиться:
705

Актуально

Xроника

Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи - ...

Общество

ГЭЦ провел выпускные экзамены на базе общего среднего образования

Общество

Погода на завтра: каким будет первый рабочий день недели?

Политика

Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО

В мире

В Китае девочка чудом выжила после падения с 25-го этажа

Fox News назвал Киев российским городом: в МИД Украины отреагировали на это

В Женеве состоялась сессия высокого уровня - «Из Баку в Белен: COP29 и COP30» - ФОТО

В США прошли протесты против политики Трампа

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Все руководители стран СНГ 9 мая приедут в Москву

В храме Гроба Господня проходит молитвенная процессия перед схождением Благодатного огня

Путин объявил пасхальное перемирие

Диляра Алиева уволена с должности директора Детской филармонии

Последние новости

В Баку произошел пожар на объекте - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:12

В Китае девочка чудом выжила после падения с 25-го этажа

Сегодня, 16:00

Fox News назвал Киев российским городом: в МИД Украины отреагировали на это

Сегодня, 15:40

Ответы на тестовые задания выпускного экзамена будут размещены завтра на сайте ГЭЦ

Сегодня, 15:00

ГЭЦ провел выпускные экзамены на базе общего среднего образования

Сегодня, 14:45

Православные, проживающие в северном регионе Азербайджана, отмечают праздник Пасхи - ФОТО

Сегодня, 14:20

В Женеве состоялась сессия высокого уровня - «Из Баку в Белен: COP29 и COP30» - ФОТО

Сегодня, 14:06

В Русской православной церкви в Гяндже отметили Пасху - ФОТО

Сегодня, 13:42

В США прошли протесты против политики Трампа

Сегодня, 13:20

Погода на завтра: каким будет первый рабочий день недели?

Сегодня, 13:00

Лондон призвал Москву к полному прекращению огня в Украине

Сегодня, 12:40

Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

Известная певица рассказала о своем отравлении в одном из домов торжеств

Сегодня, 12:00

Китай успешно испытал водородную бомбу нового поколения

Сегодня, 11:40

Экс-президенты США выступили с критикой Трампа

Сегодня, 11:20

ЕС ответил России на предложение о пасхальном перемирии

Сегодня, 11:00

Детали пожара в торговом центре Сумгайыта

Сегодня, 10:45

Мексиканцы отомстили Трампу, переименовав американо

Сегодня, 10:30

В Сумгайыте мужчина скончался, упав с четвертого этажа

Сегодня, 10:18

Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи - ФОТО

Сегодня, 09:55
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50