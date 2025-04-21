Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием

Рад, что азербайджано-китайские отношения, основанные на древней истории и добрых традициях, развиваются по восходящей линии, а наше стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью китайскому агентству Синьхуа.

Глава государства отметил, что активный диалог, взаимное уважение и доверие, сложившиеся на основе личных встреч, телефонных разговоров, обменов письмами, играют неоценимую роль в углублении двусторонних отношений.