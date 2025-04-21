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Названа дата очередного заседания суда над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа

First News Media22:00 - 21 / 04 / 2025
Названа дата очередного заседания суда над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа

Как сообщалось, 21 апреля продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или же насильственное удержание власти и др.

Как сообщает Trend, на заседании суда, состоявшемся в Бакинском военном суде, под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые и их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Следующее заседание суда назначено на 24 апреля.

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