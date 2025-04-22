В Азербайджане ужесточены правила онлайн-рекламы

Милли Меджлис принял в третьем, окончательном, чтении поправки в действующие законы, регулирующих рекламную деятельность, включая закон «О рекламе».

Как сообщает Report, изменения направлены на установление правовых норм для цифровых платформ и инфлюенсеров, размещающих рекламу за вознаграждение.

Законопроект вводит понятие «цифровой платформенный инфлюенсер» и обязывает таких лиц обозначать рекламный контент специальными пометками — «реклама», «спонсорство», «на правах рекламы» и «партнерство». Также запрещается создавать фейковые аккаунты для предоставления информации о рекламируемом товаре, а также формировать ложные представления об использовании товаров.

Кроме того, запрещена реклама крепких алкогольных напитков (выше 5°) на цифровых платформах. Новые нормы усиливают требования к сертифицированной продукции — реклама такой продукции возможна только при наличии соответствующих документов.

Отмечается, что поправки призваны усилить защиту прав потребителей и повысить эффективность государственного контроля в сфере рекламы.